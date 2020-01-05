«Спасские вечера. Рождественские встречи»

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:25:05+03:00

11 января с 14 до 16 часов на Соборной площади пройдет седьмой открытый губернский фестиваль православной культуры

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Фестиваль, посвященный возрождению Спасского кафедрального собора, в Пензенской епархии стал традиционным. В этом году его проведение стало возможным благодаря объединению усилий Пензенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), Правительства, Законодательного собрания Пензенской области, многих других организаций.

Участники «Спасских вечеров» смогут окунуться в атмосферу празднования Рождества Христова дореволюционной Пензы: гостей фестиваля ждет культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века, традиционная ярмарка с монастырской выпечкой и рождественскими напитками, изделиями народных умельцев, отмечает пресс-служба Пензенской епархии.

На сцене фестиваля перед жителями и гостями областного центра выступят коллективы воскресных школ. На территории Соборной площади будут организованы традиционные зимние игры, катание на лошадях и собаках. В рамках фестиваля состоится презентация экскурсионного маршрута «Дорога к храму».

Все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах и поучаствовать в благотворительных акциях, которые являются неотъемлемой традицией рождественских праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU