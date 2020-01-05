Пензенские школьники стали победителями научно-инженерного конкурса «Потенциал»
В конце декабря в Самаре прошел II открытый межрегиональный конкурс научных и инженерных проектов обучающихся общеобразовательных организаций «Приволжский научно-инженерный конкурс «Потенциал». Конкурс является отборочным этапом всероссийского конкурса научных и инженерных проектов.
Участниками конкурса стали школьники и студенты из Самарской, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Кировской областей, республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл.
Представители нашего региона выступали в секциях «Биология», «Экология», «Технические науки». По итогам конкурса два проекта пензенских школьников заняли призовые места. Воронин Александр, Егорова Мария, Монахов Даниил заняли первое место в секции «Технические науки». Рязанцева Арина завоевала третье место на секции «Биология».
ИСТОЧНИК KP.RU