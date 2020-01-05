Устанавливаются обстоятельства гибели трех лиц при пожаре
В 23 часу 4 января в одном из домов села Соболевка Каменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщины 1940 года рождения.
При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
В настоящее время организовано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием криминалистов следственного управления. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели трех лиц и причины произошедшего пожара, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU