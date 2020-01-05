2020-01-05T12:21:30+03:00
Происшествия

Устанавливаются обстоятельства гибели трех лиц при пожаре

Проверку проводят следователи Каменского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: МЧС России по Пензенской области
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В 23 часу 4 января в одном из домов села Соболевка Каменского района произошло возгорание. После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух мужчин 1948 и 1963 года рождения и женщины 1940 года рождения.

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

В настоящее время организовано проведение дополнительного осмотра места происшествия с участием криминалистов следственного управления. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств гибели трех лиц и причины произошедшего пожара, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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