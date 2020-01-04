2020-01-04T20:46:21+03:00
Происшествия

Жительница Пензы перевела «знакомой» пять тысяч рублей

По факту мошенничества проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию обратилась с заявлением о мошенничестве 31-летняя жительница Пензенского района. Она сообщила, что от знакомой в социальной сети «ВКонтакте» получила сообщение с просьбой одолжить ей денег.

Женщина перевела 5 000 рублей на счет банковской карты, указанный собеседницей, после чего позвонила знакомой и узнала, что ее страницу в соцсети взломали, денег она не просила и не получала. Полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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