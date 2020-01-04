Руководитель преступной группы задержан

4 Янв. 2020 2020-01-04T20:11:26+03:00

В розыске находился один из организаторов притона в ночном клубе Пензы

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Первым отделом СУ СК РФ по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в октябре 2019 года по факту организации и содержания притонов для занятия проституцией, а также вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой.

Ранее следственное управление сообщало, что двое жителей Пензы 1981 и 1986 годов рождения открыли в Пензе ночной клуб, в котором организовали деятельность по оказанию услуг сексуального характера за денежное вознаграждение и вовлечению в занятие проституцией. Для оказания интимных услуг клиентам клуба на работу были привлечены не менее 27 девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней.

В первые дни расследования уголовного дела один из организаторов и трое участников преступной группы были задержаны, им предъявлено обвинение. Второй организатор 1981 года рождения скрылся и был объявлен в розыск.

Около 23 часов 31 декабря в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления из уголовного розыска регионального УМВД поступила информация о местонахождении разыскиваемого. Следователи совместно с сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области незамедлительно выехали по установленному адресу. В новогоднюю ночь организатор преступной группы был задержан в селе Наровчат Пензенской области, ему предъявлено обвинение. Задержанный вину не признал, от дачи показаний отказался.

Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/753214" frameborder="0"></iframe> В Наровчате задержали организатора притона.

ИСТОЧНИК KP.RU