Удивительная пора - Рождество

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:02:41+03:00

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Рождество - всегда волнующая и радостная пора. С давних времён от Рождества и до Крещения готовили угощения, пели разные колядки, ходили по дворам и очень ждали праздник - Святки.

6 января в 17 часов сельский клуб с. Горяйновка (ул. Орлова, д. 5б) предлагает окунуться в те старые времена и поучаствовать в празднике. Ряженые будут колядовать, петь песни - колядки и не только.

7 января в 11 часов маленьких жителей с. Зыково (ул. Советская, д. 102а) приглашает праздник «Рождество нам сказку дарит». Для юных зрителей подготовлено театрализованное представление, веселые конкурсы, игры.

Придет к ребятам переодетая в наряд Снегурочки хитрая Баба Яга. Конечно же, она захочет испортить весь праздник, но у неё ничего не получится. Дед Мороз и Снегурочка наполнят сказочное приключение новыми красками, хороводами, песнями, подарками и волшебством. По окончании представления ребят ждет сказочный мультфильм «Ледяное сердце 2».

7 января в 17 часов в фойе Дома культуры р. п. Луховка (ул. Октябрьская, д. 29) для зрителей подготовлено настоящее новогоднее приключение. Главные его участники - сами гости праздника. И ждет их детское театрализованное представление «Тайна письма Деда Мороза». А еще новогодний волшебный хоровод и, конечно же, подарки от Дедушки Мороза.

В это же время 7 января в 17 часов Дом культуры «Заречье» представит развлекательную программу на площади по ул. Гожувская для всех жителей города Саранск. Вас ждут: весёлые танцы, подвижные игры и хорошее настроение.

В 18 часов 7 января Дом культуры рабочего поселка Луховка (ул. Октябрьская, д. 29) приглашает всех желающих на праздничный концерт - «Рождественская свеча». Народный вокальный ансамбль «Русская песня» и солисты Дома культуры подарят всем теплые приветы и пожелания.

ИСТОЧНИК KP.RU