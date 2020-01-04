29-летний пензенец избил маму и бабушку
Дебошира задержали и передали в руки полиции
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Бдительная жительница Пензы, услышав из соседней квартиры крики, обратилась к стражам порядка. На место выехал наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.
Дверь в заявленную квартиру после длительного стука открыла испуганная и заплаканная женщина - как оказалось, мать дебошира. Она рассказала, что ее сын, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ее и 83-летнюю бабушку.
Для дальнейшего разбирательства 29-летнего дебошира передали сотруднику полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU