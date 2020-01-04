В Пензе открылся Терем Снегурочки

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:07:29+03:00

Прийти в гости к внучке Дедушки Мороза можно в любой день до 8 января

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В парке Белинского открылся Терем Снегурочки. И дети, и взрослые могут навестить внучку Деда Мороза, загадать ей желание и получить подарок ежедневно с 14.00 до 15.00 и с 16.00 до 17.00.

Также напоминаем вам, что на площади Ленина продолжает работу Домик Деда Мороза. Резиденция волшебника будет принимать посетителей до 11 января, с 17.00 до 18.00 ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU