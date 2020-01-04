В этом году в Пензенской области отремонтируют более 30 образовательных учреждений

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:43:08+03:00

На эти цели из местного бюджета выделят 100 миллионов рублей

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В 2020 году в Пензенской области продолжат реализацию программы ремонта детских садов и школ. Выделенные 100 миллионов помогут привести в порядок не менее 32 учреждений. На эти средства в зданиях заменят кровлю и окна, отремонтируют системы отопления и вентиляции.

Программа капитального ремонта образовательных организаций реализуется в Пензенской области с 2017 года по инициативе Губернатора области Ивана Белозерцева. За это время было отремонтировано 111 школ региона. Впервые в программу в прошлом году вошли и 17 детских садов.

Реализация программы будет продолжена и в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU