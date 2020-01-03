Житель Кузнецка попался на вождении в нетрезвом виде
Вчера вечером, патрулируя улицу Фабричную в Кузнецке, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль, водитель создавал аварийную ситуацию.
Заметив патрульных, мужчина попытался скрыться, свернул на улицу Ленина, где был остановлен. Сотрудники Росгвардии при общении с нарушителем почувствовали запах алкоголя.
Выяснилось, что ранее гражданин был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Стражи порядка на месте произвели задержание 26-летнего нарушителя. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU