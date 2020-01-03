2020-01-03T18:55:09+03:00
Происшествия

Житель Кузнецка попался на вождении в нетрезвом виде

Ранее мужчина уже был лишен водительских прав за подобное нарушение
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера вечером, патрулируя улицу Фабричную в Кузнецке, экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль, водитель создавал аварийную ситуацию.

Заметив патрульных, мужчина попытался скрыться, свернул на улицу Ленина, где был остановлен. Сотрудники Росгвардии при общении с нарушителем почувствовали запах алкоголя.

Выяснилось, что ранее гражданин был лишен водительских прав за езду в пьяном виде. Стражи порядка на месте произвели задержание 26-летнего нарушителя. Для дальнейшего разбирательства задержанного передали сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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