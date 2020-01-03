Жительница Пензы лишилась крупной суммы, поверив «сотруднику банка»

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:53:23+03:00

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В пензенскую полицию обратилась с заявлением о краже 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка. Мужчина сказал, что со счета ее карты пытаются списать денежные средства и для блокировки операции необходимо сообщить реквизиты карты и цифровые коды, которые поступят в смс-сообщениях.

После того, как заявительница передала запрашиваемые сведения, она обнаружила, что со счета карты списана 71 тысяча рублей. Полицейским гражданка пояснила, что знала о подобных способах обмана.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU