Подбросил задержанному наркотик

2 Янв. 2020 2020-01-02T18:19:16+03:00

Сотрудник полиции в Мордовии предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и другие преступления

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Заместитель прокурора республики Алексей Березин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 228, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 303 УК РФ.

По версии следствия, не позднее 25 мая 2018 года указанный сотрудник полиции незаконно приобрел и хранил наркотическое средство массой 0,65 гр., отмечает пресс-служба Прокуратуры Мордовии.

После этого, 25.05.2018 он, с целью создания видимости успешной работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, с применением физического насилия произвел задержание жителя г. Саранска. Находясь в отделе полиции, превышая свои должностные полномочия, обвиняемый подменил в упаковочном конверте изъятое 25.05.2018 вещество, не являющееся наркотическим средством, на наркотическое средство, приобретенное им ранее.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Верховный суд Республики Мордовия для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU