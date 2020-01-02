2020-01-02T14:59:39+03:00
Общество

31 декабря в Пензенской области было совершено шесть краж

Пензенская полиция подвела итоги работы по охране общественного порядка в последний день 2019 года и новогоднюю ночь
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ночь с 31 декабря на 1 января по всему региону проходили массовые мероприятия, в которых приняли участие более 40 тысяч человек.

К обеспечению общественного порядка и безопасности граждан привлекались 629 сотрудников полиции и Росгвардии, более 350 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и представителей частных охранных организаций. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период проведения массовых мероприятий допущено не было.

За дежурные сутки 31 декабря зарегистрировано 19 сообщений криминального характера, в том числе четыре мошенничества и шесть краж. На территории области произошло одно ДТП, в котором погиб человек. Еще 14 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

- В ночь с 6 на 7 января в Пензенской области пройдут массовые мероприятия, посвященные Рождеству. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 300 сотрудников полиции, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества, - отметил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Пензенской области полковник полиции Анатолий Трыханов.

Кроме этого, Анатолий Николаевич призвал пензенцев и гостей города соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий, а также ограничить употребление спиртных напитков, чтобы не стать жертвой преступлений либо самим не совершить их.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенцев приглашают на "Зимние забавы"
Подбросил задержанному наркотик
Поздравление депутата Пензенской городской Думы Ивана Краснова
Поздравление депутата Пензенской городской Думы Сергея Лисовола
Поздравление депутата Пензенской городской Думы Юрия Крячко
31 декабря в Пензенской области было совершено шесть краж
Злоупотребил полномочиями на 26 миллионов
Не должны затягивать, нужно действовать
…И водили хороводы
Поздравление начальника ГУ МЧС по Пензенской области Сергея Козлова
Поздравление руководителя фракции ЛДПР в Пензенской городской Думе Павла Куликова
Поздравление начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Александра Курчатова
В Пензе поздравили с юбилеем участницу трудового фронта
Поздравление главного врача ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» Валерия Савельева
Поздравление председателя Федерации профсоюзов Пензенской области Николая Котова
Поздравление директора Пензенского зоопарка Андрея Воскресенского
Поздравил с праздниками
Упали на землю с 10-метровой высоты
На трассе М-5 снято ограничение движения
Продукция из Пензенской области - в 80 стран мира