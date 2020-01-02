31 декабря в Пензенской области было совершено шесть краж
В ночь с 31 декабря на 1 января по всему региону проходили массовые мероприятия, в которых приняли участие более 40 тысяч человек.
К обеспечению общественного порядка и безопасности граждан привлекались 629 сотрудников полиции и Росгвардии, более 350 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и представителей частных охранных организаций. Грубых нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий в период проведения массовых мероприятий допущено не было.
За дежурные сутки 31 декабря зарегистрировано 19 сообщений криминального характера, в том числе четыре мошенничества и шесть краж. На территории области произошло одно ДТП, в котором погиб человек. Еще 14 водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
- В ночь с 6 на 7 января в Пензенской области пройдут массовые мероприятия, посвященные Рождеству. Обеспечивать общественный порядок и безопасность граждан будут более 300 сотрудников полиции, а также представители общественных объединений правоохранительной направленности и казачества, - отметил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Пензенской области полковник полиции Анатолий Трыханов.
Кроме этого, Анатолий Николаевич призвал пензенцев и гостей города соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий, а также ограничить употребление спиртных напитков, чтобы не стать жертвой преступлений либо самим не совершить их.
ИСТОЧНИК KP.RU