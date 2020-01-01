Продукция из Пензенской области - в 80 стран мира

1 Янв. 2020 2020-01-01T10:23:11+03:00

Внешнеторговый оборот за 10 месяцев 2019 года составил 411,7 млн. долл. США, в том числе экспорт - 201,9 млн., импорт - 209,8 млн.

Изменить размер текста: A A

Поставки из Пензенской области осуществляются в 80 стран мира. Экспортируется продукция по 73 из 97 возможных групп товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. Основными стратегическими партнерами по экспорту являются Казахстан, Беларусь, Украина.

За рубеж из Пензенской области в 2019 году вывозились: мебель, оборудование и механические устройства, алюминий и изделия из него, мясо и пищевые мясные продукты.

Доля импорта во внешнеторговом обороте Пензенской области составила 51%.

Импорт за данный период составил 209,8 млн. долларов США. Из стран дальнего зарубежья за 10 месяцев ввезено продукции на 168,1 млн. долларов США (80% импорта области), из государств-участников СНГ – на 41,7 млн. долларов США (20% импорта).

Основными импортируемыми товарами остаются машины, оборудование и транспортные средства; металлы и изделия из них, а также продукция химической промышленности.

ИСТОЧНИК KP.RU