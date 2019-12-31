Пензенские транспортные полицейские поздравили с Новым годом воспитанников интерната
Сотрудники регионального ЛО МВД России на транспорте приняли участие в ежегодной профилактической акции «Полицейский Дед Мороз».
Они посетили «Пензенскую школу-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам» и поздравили воспитанников с наступающим Новым 2020 годом.
Сказочную атмосферу праздника для детей создавали кот Леопольд, озорные мышки и доктор Айболит. Вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом ребята водили Новогодний хоровод и рассказывали стихотворения.
В завершение праздника транспортные полицейские вручили малышам сладкие подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU