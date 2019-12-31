Пензенские транспортные полицейские поздравили с Новым годом воспитанников интерната

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-31T17:32:00+03:00

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Сотрудники регионального ЛО МВД России на транспорте приняли участие в ежегодной профилактической акции «Полицейский Дед Мороз».

Они посетили «Пензенскую школу-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам» и поздравили воспитанников с наступающим Новым 2020 годом.

Сказочную атмосферу праздника для детей создавали кот Леопольд, озорные мышки и доктор Айболит. Вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом ребята водили Новогодний хоровод и рассказывали стихотворения.

В завершение праздника транспортные полицейские вручили малышам сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU