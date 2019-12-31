Поздравление депутата Государственной думы РФ Сергея Есякова

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-31T17:16:25+03:00

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Уважаемые жители Пензенской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством!

Предновогодние дни - особое время. В последние мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться в Новом Году.

Новый год традиционно считается семейным праздником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о тех ярких и радостных моментах, которые он подарил, о тех событиях и поступках, которые сделали нас лучше.

Успехи в работе и учебе, рождение ребенка, создание семьи, путешествия, новые впечатления и победы - в уходящем году было много поводов для положительных эмоций.

И пусть новый, 2020 год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши самые смелые ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет озарён улыбками и наполнен радостью!

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

С уважением, Есяков С.Я, депутат Государственной думы РФ от Пензенской области

ИСТОЧНИК KP.RU