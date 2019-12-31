Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» будут доступны клиентам и в новогодние праздники
Уважаемые клиенты! В связи с новогодними праздниками дни с 1 по 8 января 2020 года в Центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» являются выходными.
Напомним, оплатить счета, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задать вопрос специалистам компании можно:
— с помощью Личного кабинета;
— на официальном сайте penza.tns-e.ru;
— воспользовавшись мобильным приложением «ТНС энерго».
Обращаем внимание, что с декабря 2019 года клиентам компании доступно также приложение для мобильных устройств с операционной системой iOS. Скачать его можно через AppStore.
Кроме того, в праздничные дни клиенты компании смогут проверить баланс лицевого счета и получить необходимую справочную информацию круглосуточно в автоматическом режиме, позвонив в Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 8 (8412) 98-78-48.
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» поздравляет вас с Новым годом и желает приятных новогодних праздников!
ИСТОЧНИК KP.RU