Сервисы ООО «ТНС энерго Пенза» будут доступны клиентам и в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 17:12 2019-12-31T17:12:01+03:00

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Уважаемые клиенты! В связи с новогодними праздниками дни с 1 по 8 января 2020 года в Центрах обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза» являются выходными.

Напомним, оплатить счета, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также задать вопрос специалистам компании можно:

— с помощью Личного кабинета;

— на официальном сайте penza.tns-e.ru;

— воспользовавшись мобильным приложением «ТНС энерго».

Обращаем внимание, что с декабря 2019 года клиентам компании доступно также приложение для мобильных устройств с операционной системой iOS. Скачать его можно через AppStore.

Кроме того, в праздничные дни клиенты компании смогут проверить баланс лицевого счета и получить необходимую справочную информацию круглосуточно в автоматическом режиме, позвонив в Контактный центр ООО «ТНС энерго Пенза» по телефону 8 (8412) 98-78-48.

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» поздравляет вас с Новым годом и желает приятных новогодних праздников!

ИСТОЧНИК KP.RU