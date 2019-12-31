В Пензе вынесен приговор по делу о мошенничестве

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-31T17:01:27+03:00

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Летом 2018 года 48-летний С. распространил среди своих знакомых информацию о том, что за 40 тыс. рублей может решить вопрос о сдаче теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами, без фактической проверки знаний.

К нему и обратились двое жителей Пензенской области, лишенные за административное правонарушение права управления транспортными средствами на полтора года. Они передали ему и его 33-летнему знакомому Н., ранее работавшему в ГИБДД, денежные средства в сумме 40 тысяч рублей каждый.

Н., используя дружеские отношения с бывшим коллегой, лично знающим начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (г. Пенза), попросил его оказать содействие при сдаче квалификационного экзамена.

Начальник отделения МРЭО ГИБДД Л. злоупотребил должностными полномочиями, и в июле 2018 года лично внес в экзаменационные листы ложные сведения о сдаче экзамена и заверил своей подписью, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Так незаконно были получены водительские удостоверения. И тем самым нарушены права граждан на равноправие, безопасность жизни участников дорожного движения.

Кроме того, Н. в июле 2018 года получил 30 тыс. рублей от гражданина Таджикистана, пообещав ему организовать замену национального водительского удостоверения на удостоверение Российской Федерации.

Подсудимые в суде признали вину в совершении преступлений, в содеянном раскаялись.

Суд учел опасность совершенных преступлений, а также наличия смягчающих обстоятельств: полного признания вины и раскаяния в содеянном, наличия на иждивении подсудимых малолетних детей. В итоге суд определил наказание Л. в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев; Н. за 2 эпизода мошенничества по совокупности преступлений в виде 250 часов обязательных работ; С. - 200 часов обязательных работ.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU