В Пензе вынесен приговор по делу о мошенничестве
Летом 2018 года 48-летний С. распространил среди своих знакомых информацию о том, что за 40 тыс. рублей может решить вопрос о сдаче теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами, без фактической проверки знаний.
К нему и обратились двое жителей Пензенской области, лишенные за административное правонарушение права управления транспортными средствами на полтора года. Они передали ему и его 33-летнему знакомому Н., ранее работавшему в ГИБДД, денежные средства в сумме 40 тысяч рублей каждый.
Н., используя дружеские отношения с бывшим коллегой, лично знающим начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД (г. Пенза), попросил его оказать содействие при сдаче квалификационного экзамена.
Начальник отделения МРЭО ГИБДД Л. злоупотребил должностными полномочиями, и в июле 2018 года лично внес в экзаменационные листы ложные сведения о сдаче экзамена и заверил своей подписью, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
Так незаконно были получены водительские удостоверения. И тем самым нарушены права граждан на равноправие, безопасность жизни участников дорожного движения.
Кроме того, Н. в июле 2018 года получил 30 тыс. рублей от гражданина Таджикистана, пообещав ему организовать замену национального водительского удостоверения на удостоверение Российской Федерации.
Подсудимые в суде признали вину в совершении преступлений, в содеянном раскаялись.
Суд учел опасность совершенных преступлений, а также наличия смягчающих обстоятельств: полного признания вины и раскаяния в содеянном, наличия на иждивении подсудимых малолетних детей. В итоге суд определил наказание Л. в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев; Н. за 2 эпизода мошенничества по совокупности преступлений в виде 250 часов обязательных работ; С. - 200 часов обязательных работ.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU