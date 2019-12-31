Пензенское предприятие подарило детям новогоднюю сказку

СЕГОДНЯ 14:26 2019-12-31T14:29:43+03:00

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Для воспитанников была организована праздничная новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Добрый волшебник узнал у ребят, как они себя вели весь год и что приготовили из творческих номеров для них с внучкой. Дед Мороз и Снегурочка побывали в роли зрителей, посмотрев праздничные выступления детей - были и песни, и танцы. Также ребята смогли «зажечь» на елочке огоньки.

Дед Мороз с внучкой после всех выступлений остались под впечатлением и поднялись на сцену для вручения ребятам заветных подарков. Выбор подарков для детей не был случайным: воспитанники заранее написали письма Деду Морозу с просьбой подарить им желанную игрушку, среди которых были машинки на пульте управления, интерактивные куклы, конструкторы и т.д. И, конечно же, каждый воспитанник получил по сладкому подарку.

Кроме того, лично генеральный директор АО «Пензадизельмаш» подарил учреждению необходимую бытовую технику – холодильник. После вручения подарков, дети вместе с дедушкой и внучкой взялись за руки и стали водить хоровод вокруг елки. Получив заряд положительных эмоций, ребята с Дед Морозом и Снегурочкой устроили небольшую фотосессию в специально приготовленной фотозоне.

Встреча получилась очень теплой и трогательной: дети остались довольны подарками, а взрослые получили хорошее настроение и непередаваемые эмоции. К собравшимся обратилась директор детского дома Виктория Викторовна Синдяева с благодарностью за оказанную помощь и вручила гостям елочные игрушки, сделанные ребятами своими руками.

В следующем 2020 году Пензадизельмаш ждёт в гости воспитанников Спасского детского дома.

ИСТОЧНИК KP.RU