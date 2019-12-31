Поздравление депутата Законодательного Собрания Пензенской области Игоря Борисова
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Уважаемые жители Пензенской области!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть эти праздники станут началом удачного года, щедрого на новые успехи и достижения, года стабильности и процветания.
От всей души желаю вам и вашим близким в наступающем году здоровья, финансового благополучия, добра и взаимопонимания!
Депутат Законодательного Собрания Пензенской области
Игорь Николаевич Борисов
ИСТОЧНИК KP.RU