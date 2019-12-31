Поздравление депутата Законодательного Собрания Пензенской области Игоря Борисова

СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-31T14:21:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Уважаемые жители Пензенской области!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть эти праздники станут началом удачного года, щедрого на новые успехи и достижения, года стабильности и процветания.

От всей души желаю вам и вашим близким в наступающем году здоровья, финансового благополучия, добра и взаимопонимания!

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области

Игорь Николаевич Борисов

ИСТОЧНИК KP.RU