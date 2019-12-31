2019-12-31T14:21:56+03:00
Общество

Поздравление депутата Законодательного Собрания Пензенской области Игоря Борисова

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Уважаемые жители Пензенской области!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть эти праздники станут началом удачного года, щедрого на новые успехи и достижения, года стабильности и процветания.

От всей души желаю вам и вашим близким в наступающем году здоровья, финансового благополучия, добра и взаимопонимания!

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области

Игорь Николаевич Борисов

ИСТОЧНИК KP.RU

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