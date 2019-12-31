Современное лечебное учреждение

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-31T10:53:43+03:00

Завершен капремонт и оснащение оборудованием детского отделения Областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова

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Главный врач больницы Светлана Митрошина пояснила, что детское психиатрическое отделение функционирует с 1928 года, при этом ремонтировалось последний раз более 30 лет назад.

Работы были проведены в кратчайшие сроки. Выровнены и окрашены стены, обустроены подвесные потолки, уложено новое напольное покрытие. Проведены электромонтажные работы, отремонтирована водопроводная система. Смонтированы пожарная сигнализация и система видеонаблюдения.

Полностью обновлена мебель, закуплено современное медицинское оборудование. В соответствии с требованиями оснащены кабинеты психолога, логопеда, школьный класс, игровые комнаты, приобретены установки для очистки воздуха, бактерицидные облучатели.

Всего из областного бюджета на эти цели было направлено более 9,5 млн. рублей.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что проведенный капремонт позволил создать хорошие условия для пациентов и для сотрудников отделения.

Как сообщила главный врач, сейчас отделение полностью соответствует требованиям, на 100% укомплектовано врачами-психиатрами, психологами, воспитателями.

Глава региона подчеркнул, что работа по повышению качества медицинского обслуживания жителей будет продолжена и в 2020 году.

«Президент страны Владимир Путин выделил регионам дополнительные средства на ремонт больниц. Наша задача - разработать проектно-сметную документацию, актуализировать уже сделанную, доработать реестр, войти в общероссийскую программу на последующие годы».

Напомним, что данное отделение - единственное специализированное в регионе, где предоставляется психиатрическая помощь детям в возрасте от 3 до 17 лет с различной специфической патологией. За год в отделении получают помощь около 700 маленьких пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU