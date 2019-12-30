Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Новым годом

СЕГОДНЯ 19:16 2019-12-30T19:16:37+03:00

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Уважаемые соотечественники! Дорогие жители Мордовии! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом!

В преддверии самого любимого, доброго и семейного праздника мы по традиции подводим итоги года и строим планы на будущее. Уходящий год был непростым для нашей страны, для Мордовии, для всех нас. Он научил нас ценить достигнутое, беречь то, что у нас есть.

В этом году республике пришлось пройти через серьезные испытания. Но вместе мы справились – не утратили желание работать, веру в себя, веру в лучшее. Благодаря поддержке Президента России В.В.Путина и Правительства страны мы выполнили все социальные обязательства.

При этом мы многого добились в уходящем году. Благодаря нацпроектам отремонтированы сотни километров дорог, построены школы, детские сады, поликлиники, дома культуры. Строились новые жилые кварталы, ипотечные дома. Благоустроено множество парков, зон отдыха, дворовых территорий.

Мордовия по праву может гордиться сельским хозяйством, высокими урожаями, качеством наших продуктов. Уверенный рост демонстрирует промышленность, в том числе за счет инноваций, науки, технологий, экспорта. Открыто свыше двадцати новых производств, создано полторы тысячи рабочих мест.

В основе всех этих результатов лежит самоотверженный труд сотен тысяч жителей Мордовии, всех, кто каждый день обеспечивает благополучие республики на своем рабочем месте – в полях и на фермах, у станков, на стройке, в заводских цехах, в школьных классах и врачебных кабинетах. В наступающем году основные усилия мы направим на рост зарплаты и реальных доходов наших жителей, повышение уровня жизни в регионе.

Пусть уйдут в прошлое все невзгоды и трудности минувшего года, а все хорошее сохранится и приумножится. От всей души желаю, чтобы 2020 год принес в каждый дом мир, согласие, душевный покой и достаток!

Здоровья, счастья, любви, добра и исполнения самых заветных желаний!

С Новым годом, дорогие друзья!

Глава Республики Мордовия В.Д. Волков

ИСТОЧНИК KP.RU