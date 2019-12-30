Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина с Новым годом

СЕГОДНЯ 19:10 2019-12-30T19:11:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым годом!

Уходящий год был полон значимых событий: 80 лет исполнилось нашей Пензенской области, 25-летний юбилей отметил региональный парламент. Совместными усилиями нам удалось добиться весомых успехов в экономике и социальной сфере, обеспечить правовую основу для дальнейшего поступательного движения к процветанию Сурского края.

Сделано многое, но еще больше нам предстоит сделать. Привлечение инвестиций, открытие новых производств и создание рабочих мест, модернизация здравоохранения, защита материнства и детства, строительство новых школ и детских садов, улучшение демографической ситуации, все эти задачи определены приоритетными национальными проектами, которые необходимо реализовать.

Основной целью преобразований, по-прежнему, является благополучие наших граждан, повышение уровня жизни и создание комфортных условий для всех жителей Пензенской области.

Убежден, только вместе мы сможем добиться успеха. От души благодарю каждого, кто вносит достойный вклад в развитие малой Родины, кто своим трудом, неравнодушием, активной гражданской позицией способствует преображению родного края и нашей страны России.

Дорогие друзья! Пусть наступающий год будет стабильным и созидательным, исполнит все добрые намерения и мечты, порадует новыми свершениями! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! С Новым годом!

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин

ИСТОЧНИК KP.RU