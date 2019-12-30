2019-12-30T19:05:43+03:00
Общество

Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Новым годом

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Уважаемые пензенцы!

Сердечно поздравляю вас с чудесным,всеми любимым праздником - Новым годом!

Уходящий год был наполнен яркими политическими событиями, плодотворной созидательной работой. На основе реализации национальных проектов обеспечено динамичное развитие промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства и транспорта, социальной сферы, здравоохранения. Мы добились больших успехов в науке, образовании и культуре, а спортсмены порадовали блестящими победами. Спасибо вам, дорогие земляки, за добросовестный труд, верность и преданность родному краю!

Год 2020 объявлен в нашей стране Годом Памяти и Славы. Благодаря бессмертному подвигу воинов Великой Отечественной и героических тружеников фронтового тыла мы можем сегодня собраться за одним столом с друзьями и близкими, отметить этот прекрасный праздник в свободной и мирной России.

Дорогие друзья!

Пусть наступающий год принесет много светлых и радостных дней, удачу в делах и начинаниях, станет временем новых побед и свершений!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, исполнения самых заветных желаний, праздничного настроения!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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