Владимир Волков исполнит мечты юных жителей Мордовии

СЕГОДНЯ 14:40 2019-12-30T14:40:55+03:00

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Новый год – это время, когда все верят в чудеса и мечтают об исполнении самых заветных желаний. Особенно остро в новогоднем чуде нуждаются те дети, которым в силу причин немного не повезло: сироты, члены многодетных и малоимущих семей, ребята, имеющие проблемы со здоровьем. Желания таких мальчиков и девочек со всей страны были собраны в Кремле в рамках новогодней акции «Елка желаний».

В их числе оказались девять юных жителей республики. Глава Мордовии Владимир Волков решил стать для них Дедом Морозом и исполнить их мечты. Один ребенок – 15-летний Максим Картыгин из села Капасово Атяшевского района – уже получил подарок, о котором давно мечтал – новенький современный телефон. Остальные дети также не останутся без новогоднего чуда.

ИСТОЧНИК KP.RU