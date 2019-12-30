Иван Белозерцев подвел итоги развития Пензенской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:45 2019-12-30T13:45:52+03:00

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Сегодня состоялось рабочее совещание Ивана Белозерцева с членами правительства Пензенской области. Глава региона напомнил присутствующим, что индекс промышленного производства в январе-ноябре текущего года составил 105,4%, что позволило области занять третье место в Приволжском Федеральном округе. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг увеличился на два процента. За 11 месяцев было сдано в эксплуатацию 140,8% объёма общей площади жилых домов в сравнении с предшествующим периодом.

Особое внимание губернатор уделил вопросам оформления отчётов по исполнению задач в рамках национальных проектов, реализацию которых также оценил как «в целом успешную».

- То, что касается национальных проектов, у нас нет больших проблем, по сравнению с другими регионами Российской Федерации, - констатировал глава региона. - Прошу ещё раз проверить, все ли отчётные документы отправлены федеральным министерствам. Если потребуется выйти на работу завтра и что-то довести до логического завершения, значит, нужно это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU