2019-12-30T13:45:52+03:00
Общество

Иван Белозерцев подвел итоги развития Пензенской области в 2019 году

Губернатор отметил, что в целом регион с поставленными задачами справился
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня состоялось рабочее совещание Ивана Белозерцева с членами правительства Пензенской области. Глава региона напомнил присутствующим, что индекс промышленного производства в январе-ноябре текущего года составил 105,4%, что позволило области занять третье место в Приволжском Федеральном округе. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем отгруженных товаров собственного производства и выполненных работ и услуг увеличился на два процента. За 11 месяцев было сдано в эксплуатацию 140,8% объёма общей площади жилых домов в сравнении с предшествующим периодом.

Особое внимание губернатор уделил вопросам оформления отчётов по исполнению задач в рамках национальных проектов, реализацию которых также оценил как «в целом успешную».

- То, что касается национальных проектов, у нас нет больших проблем, по сравнению с другими регионами Российской Федерации, - констатировал глава региона. - Прошу ещё раз проверить, все ли отчётные документы отправлены федеральным министерствам. Если потребуется выйти на работу завтра и что-то довести до логического завершения, значит, нужно это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пензенских водителей просят завтра не пользоваться личным транспортом
Поздравление Главы Республики Мордовия Владимира Волкова с Новым годом
Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина с Новым годом
Поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Новым годом
Владимир Волков исполнит мечты юных жителей Мордовии
Иван Белозерцев подвел итоги развития Пензенской области в 2019 году
Пензенские коммунальщики готовятся к снегопаду
Завтра в Мордовии ожидается метель и сильный ветер
В Пензенской области в этом году на свет появились Шакира и Тамерлан
Бюджет Мордовии на 2020 год принят
СУ СК по Пензенской области устанавливает обстоятельства ухода из дома двух подростков
В Мордовии перед судом предстанет мужчина, застреливший 15-летнего подростка
Пензенские врачи пересадили мужчине палец с ноги на руку
Мошенничество в особо крупном размере
В Кузнецке при пожаре погибли женщина и ребенок
Благотворительная елка в Пензе
Иван Белозерцев: «Это хороший подарок жильцам к Новому году»
Школы Пензенской области получили еще 17 новых микроавтобусов
В Пензе состоялась предновогодняя ярмарка
В Законодательном Собрании Пензенской области прошла елка для детей-инвалидов
Острая проблема - качество здравоохранения на селе
Пензенский зоопарк приглашает на «Мышиную канитель»