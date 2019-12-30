2019-12-30T13:34:16+03:00
Недвижимость

Пензенские коммунальщики готовятся к снегопаду

Сегодня заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов провел совещание по работе служб в предстоящие выходные и праздничные дни
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В связи с ожидаемым 31 декабря снегопадом представитель ведомства призвал всех подготовиться к своевременной очистке магистралей, тротуаров, остановок от снега и льда, а также вовремя осуществлять обработку противогололедными материалами.

- Особое внимание уделите местам проведения культурно-массовых мероприятий, пешеходным зонам, парковкам, - уточнил он. - Праздничные дни для нас - период усиленной работы, мы должны обеспечить комфортное передвижение граждан по городу.

МУП «Пензадормост» в период праздников будет работать в обычном режиме. В зависимости от погодных условий на очистку и обработку дорог выходит порядка 40 спецмашин. Для устранения последствий сильных снегопадов привлекаются дополнительные единицы техники.

На дежурство в новогодние дни будут мобилизованы и специалисты МУП «Зеленое хозяйство». Так, в уборке пешеходных зон и городских площадок после обильного выпадения снега будет задействовано до 80 работников предприятия.

Контролировать данные мероприятия будут глава администрации города Андрей Лузгин, его заместители, а также ответственные руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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