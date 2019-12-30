2019-12-30T13:24:37+03:00
Общество

В Пензенской области в этом году на свет появились Шакира и Тамерлан

Представители регионального Управления ЗАГС рассказали о том, какими именами называли новорожденных за прошедшие 12 месяцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Лидерами у мальчиков и девочек стали «Артем» и «Полина»: такие имена получили 324 малышей и 251 крошек соответственно. Также среди ребят в этом году были популярны Егоры, Кириллы, Матвеи, Александры и Иваны. Девочек чаще всего называли Викториями, Анастасиями, Аннами, Александрами и Софьями.

Стали известны и самые редкие имена, которые были даны юным пензенцам в этом году: это Доброслав, Евсей, Касьян, Мартин, Одиссей, Оскар, Ратмир, Светозар, Тамерлан и Феликс. Среди женских имен были зарегистрированы Афина, Влада. Евангелина, Есения, Лея, Мира (Мирра), Ханна, Тея и Шакира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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