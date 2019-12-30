2019-12-30T11:57:43+03:00
Экономика

Бюджет Мордовии на 2020 год принят

Его утвердила Сессия Госсобрания Республики
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Фото: "Известия Мордовии"Фото: "Известия Мордовии"
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Бюджет сформирован с профицитом в 2 млрд. 91 млн. рублей. Его доходная часть утверждена в сумме 42 млрд. 920 млн. рублей, расходная - в сумме 40 млрд. 829 млн. рублей. В основе бюджета на 2020 год 26 государственных программ, на реализацию которых предусматривается 39 млрд. 315 млн. рублей. При этом 62% средств направляется на социальную сферу.

Объем расходов на образование составит 6 млрд. 941 млн. рублей, на здравоохранение – 5 млрд. 938 млн. рублей. Значительные суммы пойдут на продолжение строительства средней школы на 140 мест в селе Дракино Торбеевского района, поликлиники Республиканского онкодиспансера, промышленного технопарка. На поддержку дорожного хозяйства направляется 5 млрд. 580 млн. рублей.

Приоритетом государственной политики остается сельское хозяйство. На его поддержку предусмотрено в бюджете 2 млрд. 77 млн. рублей.

Владимир Волков дал оценку принятому бюджету:

- Бюджет, безусловно, трудный и напряженный. По доходам, которые запланированы, он даже труднее бюджета на 2019 год. Тогда тоже у кого-то были сомнения, что бюджет будет выполнен, но мы его выполнили. И это несмотря на то, что наряду с решением вопросов развития экономики и социальной сферы, на 10 процентов смогли сократить размер госдолга.

С учетом поступления собственных доходов и поддержки федерального центра республика полностью выполнила свои социальные обязательства за 2019 год. В полном объеме выплачена заработная плата, профинансированы все социальные выплаты. Республика начинает очередной год без задолженности по первоочередным расходам. Сейчас стоит задача мобилизации всех резервов для выполнения бюджета на 2020 год.

Завершая работу сессии, Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин подвел итоги работы депутатского корпуса за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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