СУ СК по Пензенской области устанавливает обстоятельства ухода из дома двух подростков
Региональное СУ СК проводит проверку по факту исчезновения двух подростков, которые 22 декабря ушли гулять и не вернулись домой. Юношу и его подругу удалось найти только ночью 26 декабря.
На прошлой неделе сотрудники ведомства опросили подростков. По имеющейся информации, каких-либо преступлений за время отсутствия дома в отношении несовершеннолетних не совершено.
Полученные сведения будут проверены в ходе доследственной проверки. Также будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания подростков и отношения в семье. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU