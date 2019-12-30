СУ СК по Пензенской области устанавливает обстоятельства ухода из дома двух подростков

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-30T11:32:21+03:00

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Региональное СУ СК проводит проверку по факту исчезновения двух подростков, которые 22 декабря ушли гулять и не вернулись домой. Юношу и его подругу удалось найти только ночью 26 декабря.

На прошлой неделе сотрудники ведомства опросили подростков. По имеющейся информации, каких-либо преступлений за время отсутствия дома в отношении несовершеннолетних не совершено.

Полученные сведения будут проверены в ходе доследственной проверки. Также будут установлены причины самовольного ухода, исследованы условия воспитания подростков и отношения в семье. По результатам доследственной проверки следователем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU