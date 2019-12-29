В Мордовии перед судом предстанет мужчина, застреливший 15-летнего подростка

29 Дек. 22:11 2019-12-29T22:11:58+03:00

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48-летний житель Саранска предстанет перед судом за убийство 15-летнего парня. Напомним вам, что ЧП произошло в апреле этого года. Вечером юноша и его подруга гуляли по лесополосе рядом с трассой. Неожиданно неподалеку появился автомобиль, водитель которого выстрелил в подростка из карабина. Девушка вызвала «скорую», но медики ничем не смогли помочь ее другу.

Спустя сутки был задержан подозреваемый. Мужчина настаивал на другой версии событий: якобы его выстрел был случайным, произошедшим во время вечерней охоты.

Следствию удалось доказать обратное, а также тот факт, что для лучшей видимости в сумерках «охотник» использовал специальный прибор. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU