Пензенские врачи пересадили мужчине палец с ноги на руку

СЕГОДНЯ 16:34 2019-12-29T16:36:51+03:00

Подобная уникальная операция была сделана в травматологическом отделении № 2 Пензенской клинической больницы №6 им. Г.А. Захарьина уже в третий раз

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В Пензе врачи смогли помочь мужчине, который более 20 лет назад лишился большого пальца правой руки. Операция по пересадке длилась более шести часов и прошла успешно.

- Это операция дает возможность пациенту вернуть возможность полноценного захвата, - рассказал заведующий отделением травматологии №2 Михаил Щербаков. - Успех операции стал возможен благодаря слаженной работе команды хирургов-травматологов, анестезиологов и среднего медицинского персонала.

Уникальность данной операции также заключается в том, что она была осуществлена пензенскими врачами без привлечения специалистов из столицы. Предыдущие две трансплантации прошли при участии московских коллег.

Пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Впереди у него долгосрочный процесс реабилитации.

ИСТОЧНИК KP.RU