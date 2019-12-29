Пензенские врачи пересадили мужчине палец с ноги на руку
В Пензе врачи смогли помочь мужчине, который более 20 лет назад лишился большого пальца правой руки. Операция по пересадке длилась более шести часов и прошла успешно.
- Это операция дает возможность пациенту вернуть возможность полноценного захвата, - рассказал заведующий отделением травматологии №2 Михаил Щербаков. - Успех операции стал возможен благодаря слаженной работе команды хирургов-травматологов, анестезиологов и среднего медицинского персонала.
Уникальность данной операции также заключается в том, что она была осуществлена пензенскими врачами без привлечения специалистов из столицы. Предыдущие две трансплантации прошли при участии московских коллег.
Пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии. Впереди долгосрочный процесс реабилитации.
ИСТОЧНИК KP.RU