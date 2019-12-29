Мошенничество в особо крупном размере

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-29T13:20:41+03:00

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Для получения кредита он использовал не осведомленных о его преступных намерениях, ранее знакомых ему двух граждан, выполняющих управленческие функции в ООО «Партнер-С». Последние оформили от имени организации кредитный договор с АО «Россельхозбанк», поверив, что Г. кредитные обязательства будет исполнять самостоятельно.

Получив согласие последних 28 марта 2014 года, Г. подготовил и передал указанным управленцам фиктивные документы, на основании которых ООО «Партнер-С» с АО «Россельхозбанк» заключен кредитный договор на сумму 2 300 000 рублей. Все средства полученного и переданному ему данными лицами кредита Г. обратил в свою пользу и выплаты по обязательствам не производил, отмечает пресс-служба Прокуратуры Мордовии.

Приговором от 19 декабря мужчина признан виновным в совершении инкриминированного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU