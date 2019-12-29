В Кузнецке при пожаре погибли женщина и ребенок
Еще двое мужчин пострадали
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Вчера вечером на улице Кирова в Кузнецке загорелся кирпичный дом. Семья, приживавшая в нем, состояла на учете, как входящая в группу риска. Их неоднократно посещали представители местной администрации, органов социальной защиты, МЧС и полиции.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела женщины 1972 года рождения и мальчика 2008 года рождения. Еще двое мужчин (1938 и 1970 годов рождения) пострадали.
К тушению привлекались 16 человек. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU