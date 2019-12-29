Благотворительная елка в Пензе

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-29T09:48:50+03:00

Детям и взрослым этот замечательный новогодний подарок в Железнодорожном районе подготовили 28 декабря предприниматели города

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В сквере Дружба Глава города Пензы Владимир Мутовкин, депутат Пензенской городской Думы Алексей Рогонов и заместитель главы администрации Железнодорожного района Надежда Корязова поздравили собравшихся с праздниками, пожелали благополучия, семейного счастья, заботы близких людей.

И зазвучали веселые песни в исполнении ансамблей. В праздничную программу вошли забавные игры, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг нарядной ели, конные прогулки.

Воспитанники из Спасского детского дома, учащиеся школы № 66 подготовили замечательные поделки для благотворительной выставки. Жители района могли угоститься горячим пловом, ароматным чаем из самовара, сладостями.

ИСТОЧНИК KP.RU