2019-12-29T09:48:50+03:00
Новый год 2020

Благотворительная елка в Пензе

Детям и взрослым этот замечательный новогодний подарок в Железнодорожном районе подготовили 28 декабря предприниматели города
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В сквере Дружба Глава города Пензы Владимир Мутовкин, депутат Пензенской городской Думы Алексей Рогонов и заместитель главы администрации Железнодорожного района Надежда Корязова поздравили собравшихся с праздниками, пожелали благополучия, семейного счастья, заботы близких людей.

И зазвучали веселые песни в исполнении ансамблей. В праздничную программу вошли забавные игры, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг нарядной ели, конные прогулки.

Воспитанники из Спасского детского дома, учащиеся школы № 66 подготовили замечательные поделки для благотворительной выставки. Жители района могли угоститься горячим пловом, ароматным чаем из самовара, сладостями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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