2019-12-28T17:01:31+03:00
Общество

Иван Белозерцев: «Это хороший подарок жильцам к Новому году»

В Пензе сдали еще два проблемных дома
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Еще на несколько десятков обманутых дольщиков, не дождавшихся своих квартир из-за банкротства застройщиков, в Пензе стало меньше: сегодня торжественно были сданы два дома в жилых комплексах «Маяковский» и «8-е марта». В честь столь знаменательного события были организованы два праздника, гостем которых стал губернатор Иван Белозерцев.

Обращаясь к дольщикам многоквартирного дома, расположенного на участке № 2 микрорайона № 4 «Среда» жилого района Сосновка, глава региона отметил, что это строение было одним из самых больших в писке недостроенных:

- Проблемный дом, было много работы. Но, как и обещал, мы его достроили до конца этого года. Это хороший подарок жильцам к Новому году.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Не с меньшими трудностями пришлось столкнуться и во втором доме:

- Понадобилось время для того, чтобы сменить застройщика и найти возможность для достройки дома, но все получилось, - отметил губернатор. – Общими усилиями правительство Пензенской области, администрация Пензы, компания «Термодом» сделали большое дело.

Губернатор поздравил дольщиков с этим знаменательным событием и пообещал, что проблемы с остальными недостроенными домами будут решены в будущем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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