Иван Белозерцев: «Это хороший подарок жильцам к Новому году»
Еще на несколько десятков обманутых дольщиков, не дождавшихся своих квартир из-за банкротства застройщиков, в Пензе стало меньше: сегодня торжественно были сданы два дома в жилых комплексах «Маяковский» и «8-е марта». В честь столь знаменательного события были организованы два праздника, гостем которых стал губернатор Иван Белозерцев.
Обращаясь к дольщикам многоквартирного дома, расположенного на участке № 2 микрорайона № 4 «Среда» жилого района Сосновка, глава региона отметил, что это строение было одним из самых больших в писке недостроенных:
- Проблемный дом, было много работы. Но, как и обещал, мы его достроили до конца этого года. Это хороший подарок жильцам к Новому году.
Не с меньшими трудностями пришлось столкнуться и во втором доме:
- Понадобилось время для того, чтобы сменить застройщика и найти возможность для достройки дома, но все получилось, - отметил губернатор. – Общими усилиями правительство Пензенской области, администрация Пензы, компания «Термодом» сделали большое дело.
Губернатор поздравил дольщиков с этим знаменательным событием и пообещал, что проблемы с остальными недостроенными домами будут решены в будущем году.
ИСТОЧНИК KP.RU