2019-12-28T16:42:26+03:00
Общество

Школы Пензенской области получили еще 17 новых микроавтобусов

Вручение ключей от транспорта состоялось сегодня
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

В канун новогодних торжеств школы города и области получили новый транспорт. Ключи от микроавтобусов представителям учебных учреждений сегодня вручил губернатор Иван Белозерцев.

- Мы приобрели в этом году необходимое количество автобусов для школ области – 17 сегодня отправятся к месту назначения, еще партия проходит процедуру оформления документов. Наша цель - доставлять детей в школы на комфортном и безопасном транспорте, - отметил глава региона.

После этого губернатор лично пообщался со всеми водителями и осмотрел салоны транспортных средств.

- Дети – это самое дорогое, что есть у нас в жизни, и за их безопасность отвечаем мы, взрослые», - обратился он к школьным водителям.

Всего за счет федерального бюджета за этот год было приобретено 49 школьных автобусов различной вместимости. На эти цели направлено 32,4 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школы Пензенской области получили еще 17 новых микроавтобусов
В Пензе состоялась предновогодняя ярмарка
В Законодательном Собрании Пензенской области прошла елка для детей-инвалидов
Острая проблема - качество здравоохранения на селе
Пензенский зоопарк приглашает на «Мышиную канитель»
В Пензе лучший исполнитель караоке получит телевизор
В Ичалковском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина
Сотрудники пензенских предприятий продолжают сдавать кровь
В Мордовии разыскивают свидетелей ДТП с погибшим
С боевым оружием против оппонентов
Сотрудники холдинговой компании «Маяк» показали, кто лучший в волейболе
«Лучший новогодний наряд для елочки»
Губернаторская елка в Пензе
Психолог из Пензенской области - победитель Всероссийского конкурса «Святость материнства»
2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц
В Пензе открылась выставка «История страны в новогодней игрушке»
В новом году компания «Цифрал» будет принимать клиентов на новом месте
Учащиеся сердобского лицея № 2 посетили Законодательное Собрание Пензенской области
Юный житель Пензенской области на день стал росгвардейцем
Саранских водителей поздравил патрульный Дед Мороз
«СтанкоМашСтрой» будет поставлять токарные станки на Украину
500 детей станут участниками Губернаторской Елки
Не все вернулись из-за речки
Пензенская пенсионерка нарвалась на мошенников, желая получить компенсацию за покупку БАДов
Иван Белозерцев назвал знаковые события уходящего года