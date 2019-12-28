Школы Пензенской области получили еще 17 новых микроавтобусов

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-28T16:42:26+03:00

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В канун новогодних торжеств школы города и области получили новый транспорт. Ключи от микроавтобусов представителям учебных учреждений сегодня вручил губернатор Иван Белозерцев.

- Мы приобрели в этом году необходимое количество автобусов для школ области – 17 сегодня отправятся к месту назначения, еще партия проходит процедуру оформления документов. Наша цель - доставлять детей в школы на комфортном и безопасном транспорте, - отметил глава региона.

После этого губернатор лично пообщался со всеми водителями и осмотрел салоны транспортных средств.

- Дети – это самое дорогое, что есть у нас в жизни, и за их безопасность отвечаем мы, взрослые», - обратился он к школьным водителям.

Всего за счет федерального бюджета за этот год было приобретено 49 школьных автобусов различной вместимости. На эти цели направлено 32,4 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU