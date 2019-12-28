В Пензе состоялась предновогодняя ярмарка
Пензенцы смогли закупить к новогоднему столу продукцию местных аграриев
Сегодня в Пензе в сквере на улице Славы открылась предновогодняя ярмарка. Местные сельскохозяйственные товаропроизводители в преддверии новогодних и рождественских праздников представили горожанам, гостям города и области широкий ассортимент местных продуктов к праздничному столу по доступным ценам.
Пензенцы могли приобрести мясо и мясные изделия, мясо птицы (куры, утки, гуси), мясо кролика, мясные и колбасные деликатесы, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар-песок, мед, яйцо куриное, масло растительное, рыбу, овощи, фрукты и другую продукцию местных аграриев.
Работу ярмарки оценил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков:
- Предновогодняя ярмарка стала для горожан уже традиционной. Это хорошая возможность приобрести качественный местный товар по доступным ценам. Сегодня наши производители представили широкий ассортимент. Уверен, что каждый найдет здесь все необходимое к праздничному столу.
Ярмарка стала для горожан настоящим предновогодним праздничным мероприятием, которое сопровождалось развлекательной концертной программой.
ИСТОЧНИК KP.RU