2019-12-28T16:30:36+03:00
Общество

В Пензе состоялась предновогодняя ярмарка

Жители города смогли закупить продукты к новогоднему столу по низким ценам
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Пензенцы смогли закупить к новогоднему столу продукцию местных аграриев

Сегодня в Пензе в сквере на улице Славы открылась предновогодняя ярмарка. Местные сельскохозяйственные товаропроизводители в преддверии новогодних и рождественских праздников представили горожанам, гостям города и области широкий ассортимент местных продуктов к праздничному столу по доступным ценам.

Пензенцы могли приобрести мясо и мясные изделия, мясо птицы (куры, утки, гуси), мясо кролика, мясные и колбасные деликатесы, молочную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар-песок, мед, яйцо куриное, масло растительное, рыбу, овощи, фрукты и другую продукцию местных аграриев.

Работу ярмарки оценил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков:

- Предновогодняя ярмарка стала для горожан уже традиционной. Это хорошая возможность приобрести качественный местный товар по доступным ценам. Сегодня наши производители представили широкий ассортимент. Уверен, что каждый найдет здесь все необходимое к праздничному столу.

Ярмарка стала для горожан настоящим предновогодним праздничным мероприятием, которое сопровождалось развлекательной концертной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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