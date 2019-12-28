В Законодательном Собрании Пензенской области прошла елка для детей-инвалидов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-12-28T15:11:11+03:00

В ней приняли участие более 20 ребят и девчонок от трех до 15 лет

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От имени депутатского корпуса с наступающим 2020 годом присутствующих поздравил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.

- Новогодние праздники дарят исполнение желаний, чувство особой радости и волшебства. Мы встречаем их с надеждой на лучшее и новые успехи. Пусть ваши целеустремленность и вера в собственные силы помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши желания, - сказал спикер регионального парламента.

На празднике присутствовала Виктория Батарова, которая в этом году осуществила свою мечту – она стала призером открытого индивидуального шахматного чемпионата мира IPCA для инвалидов. В Испании пензячка завоевала серебряные и бронзовые награды в блиц-турнире и быстрым шахматам, а в общем зачёте заняла второе место среди девушек.

- Мы помогли организовать поездку Виктории на соревнования – наша землячка достойно представила Россию и своей победой прославила Пензенскую область, - отметил глава законодательной власти и сообщил, что накануне шахматистку чествовали на Олимпийском балу.

Всем ребятам Валерий Лидин пожелал доброго здоровья и счастья, творческих успехов и новых свершений. В завершение новогодней елки детям были вручены сладкие подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU