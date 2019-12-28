В Законодательном Собрании Пензенской области прошла елка для детей-инвалидов
От имени депутатского корпуса с наступающим 2020 годом присутствующих поздравил председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин.
- Новогодние праздники дарят исполнение желаний, чувство особой радости и волшебства. Мы встречаем их с надеждой на лучшее и новые успехи. Пусть ваши целеустремленность и вера в собственные силы помогут достичь намеченных целей, воплотить в жизнь ваши желания, - сказал спикер регионального парламента.
На празднике присутствовала Виктория Батарова, которая в этом году осуществила свою мечту – она стала призером открытого индивидуального шахматного чемпионата мира IPCA для инвалидов. В Испании пензячка завоевала серебряные и бронзовые награды в блиц-турнире и быстрым шахматам, а в общем зачёте заняла второе место среди девушек.
- Мы помогли организовать поездку Виктории на соревнования – наша землячка достойно представила Россию и своей победой прославила Пензенскую область, - отметил глава законодательной власти и сообщил, что накануне шахматистку чествовали на Олимпийском балу.
Всем ребятам Валерий Лидин пожелал доброго здоровья и счастья, творческих успехов и новых свершений. В завершение новогодней елки детям были вручены сладкие подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU