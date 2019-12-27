Острая проблема - качество здравоохранения на селе

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-27T16:52:47+03:00

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На заседании Госсовета Президент Владимир Путин отметил положительную динамику по многим направлениям АПК. Но при этом подчеркнул, что первоочередной задачей в настоящее время является повышение качества жизни на селе.

Одной из самых острых проблем глава государства назвал уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе. На модернизацию этой сферы будут выделены значительные средства. Задача субъектов Федерации - завершить подготовку соответствующих региональных программ, которые должны быть приняты к 1 июля 2020 года.

«Обязательно нужно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц и поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием».

В этом году участники Госсовета по примеру Президента вновь присоединились к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». В Александровском зале Кремля были установлены праздничные ели, украшенные открытками с новогодними желаниями детей, их собирали волонтеры по всей стране.

Глава Мордовии Владимир Волков также поучаствовал в благотворительной акции.

ИСТОЧНИК KP.RU