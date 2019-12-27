Пензенский зоопарк приглашает на «Мышиную канитель»
1 января в пензенском зоопарке состоится новогодний праздник «Мышиная канитель». В программе праздника – награждение победителей конкурса «Новогодние хлопоты», квест «По заснеженным тропам», елка с Дедом Морозом и Снегурочкой.
На квест нужно будет предварительно записаться по телефону 8(8412) 99-13-87 или через официальные сообщества зоопарка Вконтакте. Возраст участников - от 10 лет и старше. Регистрация ведется до 28 декабря.
КСТАТИ
1 января билет в зоопарк для всех посетителей (не только участников праздника) будет стоить всего 50 рублей. Дети до трех лет проходят бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU