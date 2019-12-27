Пензенский зоопарк приглашает на «Мышиную канитель»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-27T13:57:57+03:00

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1 января в пензенском зоопарке состоится новогодний праздник «Мышиная канитель». В программе праздника – награждение победителей конкурса «Новогодние хлопоты», квест «По заснеженным тропам», елка с Дедом Морозом и Снегурочкой.

На квест нужно будет предварительно записаться по телефону 8(8412) 99-13-87 или через официальные сообщества зоопарка Вконтакте. Возраст участников - от 10 лет и старше. Регистрация ведется до 28 декабря.

КСТАТИ

1 января билет в зоопарк для всех посетителей (не только участников праздника) будет стоить всего 50 рублей. Дети до трех лет проходят бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU