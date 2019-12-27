В Пензе лучший исполнитель караоке получит телевизор

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-27T13:51:11+03:00

А выберут его в новогоднюю ночь на площади Ленина

Изменить размер текста: A A

Начальник Управления культуры города Вера Фейгина рассказала о программе, которая будет ждать пензенцев 31 декабря в центре.

- На обновленной площади Ленина народные гулянья начнутся в 23.00 31 декабря и продлятся до трех утра 1 января, - сообщила она.

Во время подготовки к празднику среди жителей Пензы проходил конкурс караоке на лучшую новогоднюю песню.

- Поступило много заявок, жюри выбрало лучших из лучших. Победители выступят на новогодней сцене. Путём зрительского голосования между ними будет разыгран главный приз - телевизор, – уточнила начальник Управления культуры Пензы. - Также для жителей города выступят лучшие пензенские творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU