В Пензе лучший исполнитель караоке получит телевизор
Начальник Управления культуры города Вера Фейгина рассказала о программе, которая будет ждать пензенцев 31 декабря в центре.
- На обновленной площади Ленина народные гулянья начнутся в 23.00 31 декабря и продлятся до трех утра 1 января, - сообщила она.
Во время подготовки к празднику среди жителей Пензы проходил конкурс караоке на лучшую новогоднюю песню.
- Поступило много заявок, жюри выбрало лучших из лучших. Победители выступят на новогодней сцене. Путём зрительского голосования между ними будет разыгран главный приз - телевизор, – уточнила начальник Управления культуры Пензы. - Также для жителей города выступят лучшие пензенские творческие коллективы.
ИСТОЧНИК KP.RU