В Ичалковском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина
Причина возгорания устанавливается
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Вчера около десяти вечера в пожарно-спасательную службу Ичалковского района поступило сообщение о пожаре в селе Рождествено. Горел частный дом, принадлежащий мужчине 1946 года рождения.
Сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара было обнаружено тело хозяина дома.
Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского района с этим гражданином не раз проводились профилактические беседы, так как в ходе подворовых обходов в данном доме были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU