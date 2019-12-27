2019-12-27T13:30:23+03:00
Происшествия

В Ичалковском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина

Причина возгорания устанавливается
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера около десяти вечера в пожарно-спасательную службу Ичалковского района поступило сообщение о пожаре в селе Рождествено. Горел частный дом, принадлежащий мужчине 1946 года рождения.

Сотрудниками МЧС в ходе тушения пожара было обнаружено тело хозяина дома.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Ичалковского района с этим гражданином не раз проводились профилактические беседы, так как в ходе подворовых обходов в данном доме были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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