Сотрудники пензенских предприятий продолжают сдавать кровь

СЕГОДНЯ 12:50 2019-12-27T12:50:32+03:00

Изменить размер текста: A A

С 23 по 25 декабря 147 сотрудников предприятия выразили желание принять в ней участие.

Донорство уже давно стало частью корпоративной культуры предприятия, и ежегодно заводчане принимают участие в предновогодней акции, чтобы пополнить банк донорской крови в преддверии новогодних каникул.

- Планомерное пополнение банка гемокомпонентов перед длительными новогодними каникулами имеет важное значение, ведь в это время потребность в донорской крови возрастает, - говорит и.о. главного врача Пензенского областного клинического центра крови Степан Козак.

За три дня работы мобильный пункт забора крови посетили 147 человек, 105 из них стали донорами, было заготовлено более 47 литров цельной донорской крови.

ИСТОЧНИК KP.RU