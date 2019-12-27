2019-12-27T11:48:49+03:00
Происшествия

В Мордовии разыскивают свидетелей ДТП с погибшим

Анна ЧЕРНАЯ
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Утром 5 декабря на 13 километре автодороги сообщением «Саранск-Ромоданово-Ичалки-Б. Игнатово» водитель автомобиля «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым тягачом «Даймлер Бенц». В результате ДТП пассажир автомашины «Лада Ларгус» от полученных травм скончалась.

Сотрудники следственного отдела обращаются ко всем, кому что-либо известно о данном дорожно-транспортном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8 (8342) 29-90-91,8 (8342) 2-13-75 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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