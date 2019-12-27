С боевым оружием против оппонентов

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-27T11:39:40+03:00

Изменить размер текста: A A

44-летний житель Саранска признан виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов, а также в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

17 июня в одном из гаражей по ул. Косарева г. Саранска между ранее знакомыми Р. и Ч. произошла ссора, в ходе которой последний взял находившийся в гараже револьвер и произвел два выстрела в область правой и левой ног потерпевшего. Чем причинил ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, отмечает пресс-служба Прокуратуры Мордовии.

Октябрьский районный суд г. Саранска согласился с доводами государственного обвинителя - прокурора республики Александра Филимонова о виновности 44-летнего жителя г. Саранска Ч. в совершении преступлений: незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Приговором от 25 декабря мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

27 декабря материалы другого уголовного дела направлены в Верховный суд Республики Мордовия для рассмотрения по существу. Перед судом предстанет житель республики за совершение убийства подростка.

Заместителем прокурора Мордовии Перескоковым Л.В. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении убийства подростка из хулиганских побуждений, с применением охотничьего карабина, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УКРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU