Сотрудники холдинговой компании «Маяк» показали, кто лучший в волейболе

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-27T10:54:51+03:00

Турнир стал традиционным и проводился в 13 раз

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В Пензе прошел Предновогодний чемпионат среди сотрудников Холдинговой Компании «Маяк» по волейболу. Участниками турнира стали команды предприятий холдинга: ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл», ООО «Маякпринт», ООО «Маяк Энергия». Каждая команда стремилась занять первое место в турнирной таблице чемпионата. Борьба проходила в спортивно-дружеской атмосфере.

По итогам турнира места распределились следующим образом:

I место – ООО «Маякпринт»

II место – ОАО «Маяк»

III место – ООО «Маяк-Техноцелл»

IV место – ООО «Маяк Энергия»

В феврале будущего года в 13 раз пройдет чемпионат по минифутболу, среди сотрудников Холдинговой Компании «Маяк», посвященный Дню защитника Отечества.

ИСТОЧНИК KP.RU