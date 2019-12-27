Сотрудники холдинговой компании «Маяк» показали, кто лучший в волейболе
В Пензе прошел Предновогодний чемпионат среди сотрудников Холдинговой Компании «Маяк» по волейболу. Участниками турнира стали команды предприятий холдинга: ОАО «Маяк», ООО «Маяк-Техноцелл», ООО «Маякпринт», ООО «Маяк Энергия». Каждая команда стремилась занять первое место в турнирной таблице чемпионата. Борьба проходила в спортивно-дружеской атмосфере.
По итогам турнира места распределились следующим образом:
I место – ООО «Маякпринт»
II место – ОАО «Маяк»
III место – ООО «Маяк-Техноцелл»
IV место – ООО «Маяк Энергия»
В феврале будущего года в 13 раз пройдет чемпионат по минифутболу, среди сотрудников Холдинговой Компании «Маяк», посвященный Дню защитника Отечества.
ИСТОЧНИК KP.RU