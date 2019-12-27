«Лучший новогодний наряд для елочки»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-27T10:35:15+03:00

Новогодняя акция под таким названием прошла 25 декабря в Саранске на площади по ул. Коваленко

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Организаторы мероприятия - Администрация Пролетарского района городского округа Саранск и «Центр эстетического воспитания детей». В праздничном конкурсе-акции «Лучший наряд для елочки» приняли активное участие учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники детских садов, а также воспитанники «Центра эстетического воспитания детей».

Красивые живые елочки, растущие на площади, были украшены новогодними игрушками, гирляндами и поделками, изготовленными руками детей совместно с педагогами и родителями. Вокруг украшенных елок дети вместе с педагогами водили хороводы, пели песни. Все участники акции были награждены грамотами и призами.

ИСТОЧНИК KP.RU