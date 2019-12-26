2019-12-26T16:34:50+03:00
Общество

2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц

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Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области напоминает налогоплательщикам, что 2 декабря 2019 года истек срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2018 год.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в случае неуплаты или несвоевременной уплаты имущественных налогов у физических лиц возникают следующие последствия:

- за неуплату налогов в срок будет начислена пеня, процентная ставки которой принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ;

- в случае неисполнения требования налогового органа об уплате налога он вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за счет имущества, в том числе денежных средств, после чего документы на взыскание могут быть направлены работодателю, в банк к счетам, либо в службу судебных приставов;

- службой судебных приставов может быть наложен арест на денежные средства и имущество должника, у физического лица появятся дополнительные расходы в виде исполнительского сбора, государственной пошлины, возможно ограничение на выезд за пределы Российской Федерации.

Проверить наличие задолженности и совершить платежи онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или через сайт Госуслуг. Кроме того, проверить наличие задолженности по налогам можно непосредственно в налоговом органе.

Оплатить задолженность можно также на сайте ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин». Причем сервис позволяет налогоплательщику заплатить не только за себя, но и за третье лицо.

Управление Федеральной налоговой службы по Пензенской области рекомендует физическим лицам оплатить задолженность по налогам до наступления нового года!

ИСТОЧНИК KP.RU

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